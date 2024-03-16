تتطور الأحداث في مسلسل صدفة الحلقة 6 بطولة الفنانة ريهام حجاج التي تجسد شخصية «صدفة» وتتعرض للكثير من المشكلات والتطورات في حياتها تقلبها رأسًا على عقب، خاصة بسبب عملها «مدرسة تاريخ» لطلاب بمرحلة المراهقة يدفعون بها للعديد من الأمور.

مسلسل صدفة الحلقة 6.. كيف تتعامل ريهام حجاج مع تهديدها بالموت؟

ومن المقرر أن تشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 6، ردود أفعال من الجمهور عقب تهديدات «فرح» التي تجسدها نور إيهاب لصدفة بشكل غير مباشر بأنها ستقتلها، وذلك ردا على أن صدفة نصحت «فرح» بالتعافي عن الإدمان أو ستبلغ أسرتها بالأمر، لترد الأخيرة: «محدش هيعملي حاجة، وابعدي عني أنا قتلت واحدة قبل كدة ومحدش عملي حاجة».

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، وفراس سعيد، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.