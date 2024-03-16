تناوله مسلسل الكبير أوي 8.. معلومات عن المسلسل الإسباني «La casa de papel»

تناولت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 فكرة جديدة من خلال حزلقرم، الذي ظهر خلال الأحداث يحاول سرقة بنك على غرار الفيلم الإسباني La casa de papel.

ونستعرض خلال السطور التالية معلومات عن مسلسل La casa de papel

معلومات عن مسلسل La casa de papel

«La casa de papel» هو مسلسل إسباني مكون من 5 أجزاء تم عرض أول أجزائه في 2021، وحقق من أول جزء نجاحا كبيرا ومشاهدات عالية كمان حصل على عدد من الجوائز.

وتدور قصة المسلسل حول «البروفيسور» الذي يحاول تنفيذ حلم والده بتنفيذ أكبر عمليه سطو ويقوم بتجنيد 8 أشخاص أطلق عليهم أسماء حركية، وهي أسماء مدن عالمية، ويقوم بالسطو المسلح على بنك وفي النهاية تم القبض على «البروفيسور» من قبل المحققة «أليسيا».

أبطال مسلسل الكبير أوي8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.