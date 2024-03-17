مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 7

حققت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، نجاحًا كبيرًا بسبب الأحداث الكوميدية التي تضمنتها وأبرزها تكوين فريق يضم حزلقوم وهجرس ونفادي وطباظا لسرقة صندوق في أحد البنوك، ويشارك في المسلسل الفنان أحمد مكي ومجموعة من نجوم الكوميديا أبرزهم رحمة أحمد حسن ومحمد سلام.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الحلقة 7

وعن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on الحلقة 7، تكون بشكل حصري على قناة ON يوميًا في الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة، ويُعاد على نفس القناة في تمام الـ3 صباحًا، ويُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي8

مسلسل الكبير أوي 8

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، أحداثًا كوميدية، إذ خطط حزلقوم لسرقة بنك على غرار مسلسل la case de papel الإسباني، وبدأ في تكوين فريق يضم كل من جوني ومربوحة والعترة ونفادي وطباظا.