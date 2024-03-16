بعد ظهورها في الكبير أوي 8.. كيف عانت أمينة خليل من التنمر بسبب أنفها؟

شهدت حلقة الكبير أوي 8 التي ظهرت فيها الفنانة أمينة خليل كضيفة شرف، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة مشهد أنف أحمد مكي عندما كانت تزداد في الطول بسبب الكذب مثل شخصية «بينوكيو» الشهيرة الخيالية.

ظهور لافت لأمينة خليل في الكبير أوي 8

وما لفت انتباه الكثيرون حديث أمينة خليل التي كانت تظهر بشخصيتها الحقيقية في مسلسل الكبير أوي 8، عن الأنف وما تعرضت له في الواقع بالفعل عن انتقادات المحيطين بها طوال الوقت، وأخبرته أنها معجبة بأنفه وقالت له: «طبعًا ناس كتير قعدوا يقولوا لك لازم تصغرها ومش لايقة عليك، كانوا بيقولوا لي نفس الحاجة، بس برافوا أنك تمسكت بيها أنا فخورة بيك أوي».

قصة أنف أمينة خليل

وسبق وذكرت أمينة خليل خلال برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة on، عن قصة أنفها وانتقادات عدد كبير من الأشخاص لها، وكشفت عن أنها كانت تنوي عمل عملية تجميل بها ولكنها تراجعت.

وأضافت خليل: «أكتر حاجتين الناس بتقولها مناخيرك وحشة وبطلي تناكة، ببقى عايزة أقول للناس اعرفوني الأول، وكل شوية حد يقولي على مناخيري من ضمنهم ممثلين ومخرجين بيقولولي في وشي».

وحكت الفنانة أمينة خليل أنها منذ نجو 20 عامًا كانت تنوي عمل عملية تجميل بالفعل في أنفها ولكنها تراجعت عن ذلك بعد حجز الدكتور والموعد واليوم: «العملية كانت يوم الخميس وكله كان تمام وأنا راضية يوم التلات كنت في خروجة، ووقعت من على السلم واخدته كله على وشي فكلمت الدكتور قولتله أنا وقعت ومتبهدلة قالي مفيش عملية ولغى الموضوع وقولت ده ربنا بيقولي متعمليش العملية فمعملتهاش».