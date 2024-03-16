أسما شريف منير: نفسي أرتدي الحجاب لكنها خطوة صعبة

كشفت أسما شريف منير، عن كواليس الفيديو الذي نشرته منذ أيام بالحجاب، والذي ترددت بعده أنباء كثيرة حول ارتدائها للحجاب واعتزالها الظهور الإعلامي أو الفني، لكنها أكدت أنها كانت ترتدي الإسدال لتصلي، ووجدت أنه شكلها بالحجاب أفضل، فقررت تصوير هذا الفيديو بحسب قولها.

ارتداء الحجاب خطوة صعبة

وأضافت أسما في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «طول الوقت بفكر أرتدي الحجاب، وخطوة بتشغل بالي دايمًا، ويارب يقدرني وأعمل الخطوة دي، لكنها خطوة صعبة، لأن أنا شخصية مشهورة مينفعش آخد القرار بارتداء الحجاب والرجوع فيه، لذلك لازم الإنسان يذاكر قراراته بشكل كويس».

رفض إعلان شركة تضامنا مع غزة

وكشفت أنها رفضت خلال الأيام الماضية إعلان لإحدى شركات المُقاطعة وكان من المقرر عرضه في رمضان، تضامنًا مع الأحداث والأوضاع في قطاع غزة، وتضامنا مع الأطفال هُناك.