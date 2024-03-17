نظام رمضاني لبشرة نضرة وجميلة.. الأطعمة التي تغذي جمالك من الداخل

شهر رمضان المبارك، دائمًا يقدم الفرص المناسبة للأشخاص الذين يريدون أن يحافظوا على نضارة بشرتهم، والظهور بعمر أصغر، وللحصول على هذه الأهداف لا بد من اتباع بعض العادات الصحية، وذلك نتيجة للفيتامينات الغذائية التي يمكن الحصول عليها من بعض الأطعمة الأساسية، أو المشروبات ضمن النظام الرمضاني.

نظام رمضاني لبشرة جميلة

نظام رمضاني لبشرة نضرة وجميلة، يمكن السير عليه عن طريق اتباع بعض الأطعمة التي تغذي جمالك من الداخل، وأبرزها تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات المفيدة لصحة البشرة والجسم، وفق ما نشره موقع «Times of India».

تناول البروتينات من أهم الأنظمة التي يسير عليها الشخص خلال شهر رمضان المبارك، للحصول على بشرة جميلة وأصغر عمرًا، وكذلك تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، ويعد من أهمها التفاح لأنه يحتوي على الألياف الغذائية والفلافونويد، مثل فاكهة الأفوكادو، لأنها تحتوي على البوتاسيوم والعديد من الدهون الصحية، التي تحافظ على مرونة البشرة وتغذية الشعر.

أطعمة تعزز الجمال الداخلي

مضادات الأكسدة الموجودة في بعض المواد الغذائية، وخاصة ذات الخضروات الورقية «السبانخ»، يمكن أن تساعد في تحييد الجذور الحرة التي قد تلحق الضرر بخلايا الجلد، فضلًا عن أنها تُساهم في ظهور الشيخوخة المبكرة.

السبانخ، تحتوي على تركيزات عالية من فيتامين «K»، وحمض الفوليك والكالسيوم وبيتا كاروتين، كما أنه هناك العديد من المشروبات التي تساعد في الحفاظ على نضارة البشرة، ومنه الشاي الأخضر، إذ يحرص العديد من الأشخاص على تناوله طوال شهر رمضان المبارك، وذلك لأنه غني بالحيوية، مما يحافظ على نضارة البشرة ومحاربة الشيخوخة.