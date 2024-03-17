مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة6…. جوني ينضم لفريق السطو على البنك

انضم جوني شقيق الكبير أوي عمدة المزاريطة، إلى فريق السطو الذي كونه حزلقوم من أجل سرقة صندوق خاص به في أحد البنوك، وستكشف أحداث الحلقة 7 من مسلسل الكبير أوي 8 الذي يُذاع على قناة on عقب الإفطار مباشرة، ما سيفعله جوني وهجرس وحزلقوم بمساعدة مربوحة.

جوني ينضم لفريق السطو على البنك

وطلب هجرس الذي يجسد دوره محمد سلام، خلال الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8، من جوني «أحمد مكي»، الانضمام إلى فريق السطو الذي كونة حزلقوم «أحمد مكي» من مربوحة «رحمة أحمد» والعترة «مصطفى غريب» ونفادي «حاتم صلاح» وطباظا «عبدالرحمن حسن»، ليرفض جوني في البداية، اقتراح هجرس بشدة، وعندما يعلم أنّ الأمر به مبلغ مادي يقدر بنصف مليون جنيه، يوافق.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

ويضم مسلسل الكبير أوي 8 مجموعة من نجوم الفن أبزرهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 على قناة ON الساعة 6:05 مساءً، كما يعرض على منصة watch it.