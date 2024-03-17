كشفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد، وذلك في 7 أيام شهر رمضان المعظم.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

في السطور التالية ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد، تسهيلا على المسلمين، لا سيما مع أهميتها لمعرفة موعد كل فرض، ووقت الإمساك، والإفطار.

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد

موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد، يكون في الساعة 5:21 معلنا عن بدء الصيام في سابع أيام شهر رمضان المعظم وذلك بحسب توقيت العاصمة.

وفي ولاية عنابة يرفع الأذان في الساعة 5:02، وفي مدينة زمورة يعلن بدء الصيام في الساعة 5:32، وفي ولاية غليزان يرفع أذان الفجر في الساعة 5:33 وفي ولاية الوادي في الساعة 5:18.

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الأحد

موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الأحد في العاصمة يكون في الساعة 12:56 وفي ولايات تقرت، وتماسين، وباتنه 12:44، أما ولاية سطيف يرفع الأذان في الساعة 12:47.

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الأحد في العاصمة يكون في الساعة 4:21 وفي ولاية تماسين يرفع الأذان في الساعة 4:10 وفي وهران يكون الأذان في الساعة 4:36.

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد17-3-2024

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد، وموعد الإفطار، وكسر الصيام في العاصمة يكون في الساعة 6:57 وفي ولاية باتنة 6:45 وفي مدينة إن أميناس 6:32.

موعد أذان العشاء في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

موعد أذان العشاء في الجزائر اليوم الأحد يكون في الساعة 8:20 بحسب توقيت العاصمة، ويليها سنة التراويح، وفي مدنية ثنية الأحد يرفع الأذان في الساعة 8:24 وفي مدينة سور الغزلان يرفع في الساعة 8:18.

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان المبارك، يكون 13ساعة و33 دقيقة، وذلك بحسب توقيت العاصمة، إلا أنه يختلف من مدينة إلى أخرى، ويعتمد ذلك على قرب أو بعد المنطقة الجغرافية من خط الإستواء، وخطوط الطول، والعرض.