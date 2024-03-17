معلومات عن المدارس النظامية في مسلسل الحشاشين.. أول فكرة للمدن الجامعية

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين الذي يعرض على قناة dmc، ومنصة WATCH IT ضمن سباق رمضان 2024، حديثاً بين الوزير نظام الملك، الفنان فتحي عبد الوهاب، والإمام الغزالي، الفنان نضال الشافعي، تناول مصطلح «المدارس النظامية»، فماذا نعرف عن تلك المدارس؟

أبرز المعلومات عن المدارس النظامية

وذكر كتاب «الحضارة الإسلامية» للدكتور أحمد شلبي، عددا من المعلومات عن المدارس النظامية، كالتالي:

- جرى تأسيس المدارس النظامية في عهد السلاجقة.

- كانت المدارس النظامية في العاصمة العراقية بغداد مؤسسات تعليمية عظيمة.

- تعتمد بشكل كلي على الأوقاف.

- شُيدت على نفقة الدولة.

- كانت المدارس النظامية ببغداد تشترط أن يكون المعلمون على المذهب الشافعي.

- اعتمد التصميم المعماري للمدارس النظامية على توزيع إيوانات أربعة وقاعات أصغر للتدريس حول صحن أوسط مفتوح، بحيث يخصص إيوان لكل مذهب من المذاهب السنية الأربعة.

- كانت المدارس النظامية تحتوي على أماكن لإقامة طلاب العلم القادمين لها من مناطق مختلفة.

- المدارس النظامية كانت الأساس والأصل لفكرة المدن الجامعية الحالية.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

وكشفت شبكة قنوات dmc، مواعيد عرض مسلسل الحشاشين على قناة dmc في رمضان 2024، التي تعرض أيضا حصريا على منصة WATCH IT الإلكترونية، الساعة السابعة والربع مساء، قبل موعد عرضها تلفزيونيا الساعة التاسعة والربع على قناة dmc، ثم تعرض الساعة 11 على قناة dmc دراما.