موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب.. الصراعات تحتد بين العائلتين

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب، أحد الأمور التي باتت تهم متابعي العمل بشغف كبير، وذلك لما تضمنته الحلقات الماضية من أحداث مثيرة ومشوقة، جاء آخرها اندلاع نيران الانتقام والثأر بين عائلتي «حسن ضرغام» و«إسماعيل الغول»، وذلك بعد مقتل «علي ضرغام» الذي يجسد دوره الفنان محمود عبد المغني على يد نجل «إسماعيل الغول».

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب

وبحسب شبكة قنوات «سي بي سي» يأتي موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتعاد الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، فيما تأتي الإعادة للمرة الثانية الساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب

وشهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق مجموعة من التطورات المشوقة، التي حملت حدوث جريمة جديدة بمحاولة التخلص من «حسن ضرغام» على يد «إسماعيل الغول».

وتوالت الأحداث بتدبير «إسماعيل الغول» لـ «حسن ضرغام» محاولة قتل من خلال حادث سيارة وذلك بانقلاب سيارة الأخير وهو ما وقع بالفعل ليظهر «ضرغام» بعد انقلاب سيارته على الطريق والدم ينسال من فمه وأنفه وهو ما انتهت به الأحداث.

جدير بالذكر أن مسلسل صيد العقارب ينتمي لمسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية حيث تدور أحداثه حول نشوب صراع بين عائلتين بسبب واقعة قتل وقعت بينهما، وتحاول عائلة الضحية الأخذ بالثأر والانتقام لابنها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

وشهد العمل خلال حلقات عرضه الأولى العديد من الأحداث الدرامية المشوقة التي من المتوقع تطورها في الحلقات المقبلة.