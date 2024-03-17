مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. هل تدخل غادة عبد الرازق حرب الغول وضرغام؟

مراحل جديدة من الصراع يخوضها أبطال مسلسل صيد العقارب مع جمهورهم الذي اندمج مع الأحداث منذ بداية الحلقة الأولى التي كشفت عن مهنة الدكتورة عايدة، وملامح من الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، وهو ما تأكد واتضح جليًّا في مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 الذي تلعب دور البطولة به الفنانة غادة عبد الرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وتطورت مراحل الصراع في مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 التي بدأت بوجود الدكتورة «عايدة»، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، في المستشفى إلى جوار زوجها «ياسين» الذي كان والدها قد أطلق النار عليه في الحلقة الماضية، وبينما هما يتحدثان، أتى «حسام» ضابط الشرطة، ليسأل «ياسين» عمَّن أطلق عليه النار، إلا أن الأخير رفض الاعتراف على والد زوجته الحاج حسن ضرغام، وأخبره أنه وقت ضربه بالنار كان الجو مظلمًا ولم يعرف مصدر الرصاص.

واستمرت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 لتشهد تطور مراحل الصراع بين العائلتين «الغول» و«ضرغام» ومحاولة كل منهما الانتقام من الآخر، لتنتهي أحداث الحلقة على انقلاب سيارة الحاج حسن ضرغام على الطريق بعدما أطلق عليها شخص مجهول الرصاص، ليخرج الحاج حسن ضرغام من سيارته مصابًا والدم يسيل من أنفه، وسبق هذا المشهد مباشرة حديث الحاج إسماعيل الغول مع ابنه «ياسين» في المستشفى عن ضرورة قتل حسن ضرغام ليعتقد الجمهور أن إسماعيل الغول هو المُدبر لهذا الحادث.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.