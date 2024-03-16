مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبد الرازق.. جريمة جديدة تشعل صراع العائلتين

أحداث كثيرة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبد الرازق، الذي يُعرض عبر قناة CBC، دارت حول استكمال الصراع بين عائلتي الحاج إسماعيل الغول والحاج حسن ضرغام، ومحاولة كل إشعال نيران الغضب في قلوب أبنائه تجاه العائلة الأخرى.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

ومن ضمن الأحداث المثيرة التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبد الرازق كانت جريمة جديدة هي تدبير الحاج إسماعيل الغول حادثة للحاج حسن ضرغام، وبالفعل انقلبت سيارته على الطريق ليظهر بعدها والدم ينسال من أنفه وفمه، لتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

وبمجرد انتهاء الحلقة زاد تشوق الجمهور للحلقة السابعة من مسلسل صيد العقارب التي ستشهد تطور مراحل الصراح بين العائلتين، ورغبة من الجمهور لمعرفة رد فعل الدكتورة «عايدة» التي تجسد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء التشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.