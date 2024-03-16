ملخص الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.. صدمة كبيرة

انتهت الحلقة 5 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على سماع الحاج إسماعيل الغول بخبر إطلاق النار على ابنه «ياسين» من قِبل الحاج حسن ضرغام، لذا نستعرض ملخص الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق.

ملخص الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب

في إطار توضيح ملخص الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، يمكن الإشارة إلى أن الحلقة تضمنت في بدايتها ذهاب الدكتورة عايدة إلى زوجها «ياسين» في المستشفى للاطمئنان عليه بعد إطلاق والدها النار عليه، وفي أثناء جلوسهما أتى ضابط الشرطة «حسام» يطمئن على «ياسين» ويأخذ أقواله، إلا أن الأخير أخفى الحقيقة وأخبره أنه لا يعرف مَن أطلق عليه النار، وهو ما كان له صدى كبير في قلب زوجته التي تجلس بجواره.

وشهدت الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق صدمة كبيرة أخرى، وهي وجود علاقة عاطفية بين «سميحة» زوجة الحاج إسماعيل ضرغام مع الشاب «معتز» الذي يعمل معه والذي يتولى توفير احتياجات نجله «سامح» خلال هروبه في الفيلا.

واستمرت أحداث الحلقة 6 من مسلسل صيد العقارب لتشهد حديث كل من الحاج حسن ضرغام مع ابنته الدكتورة «عايدة»، وحديث الحاج إسماعيل الغول مع ابنه «ياسين»، يُحاول كل منهما إشعال نيران الغضب والرغبة في الانتقام داخل أبنائه من أسرة الطرف الآخر.

وانتهت الحلقة 6 على تدبير الحاج إسماعيل الغول حادثة للحاج حسن ضرغام للتخلص منه، وبالفعل تم إطلاق النار على سيارة الحاج حسن ضرغام لتنقلب ويظهر الأخير والدماء تسيل من أنفه وفمه، وتنتهي الحلقة على هذا المشهد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

وإلى جانب غادة عبدالرازق، يشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة 1:45 مساءً، و2:45 صباحًا.