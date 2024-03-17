حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 17 - 3 - 2024 سابع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، وفق الإمساكية الخاصة بالشهر الكريم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم سابع أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

ويأتي موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الأحد 17-3-2024 والموافق سابع أيام شهر رمضان 2024، مبكرًا بمقدار دقيقتين مقارنةً بالأمس، وذلك وفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024 لمحافظة القاهرة، إذ يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:35 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:49 ساعة.

موعد أذان الفجر في قنا اليوم

ويكون موعد أذان الفجر في قنا اليوم، مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة فقط عن الأمس، إذ يُرفع في تمام الساعة 4:33 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة قنا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و46 دقيقة.

موعد أذان الفجر في الجيزة اليوم

وفيما يخص موعد أذان الفجر في مدينة 6 أكتوبر اليوم، فإنّه يأتي مبكرًا بمقدار دقيقة واحدة، إذ يُرفع الأذان في تمام الساعة 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

ويحل موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأحد 17-3-2024 سابع أيام شهر رمضان، مبكرًا بمقدار دقيقة إذ يُرفع في تمام الساعة 4:40 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:50 ساعة.

موعد أذان الفجر في جميع المحافظات

وحددت إمساكية رمضان 2024 موعد أذان الفجر في جميع المحافظات اليوم كالآتي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:24 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:50 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:51 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:36 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:35 صباحًا.