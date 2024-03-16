ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أذان الفجر اليوم سادس أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، إذ يختلف الموعد اليوم تلو الآخر بحسب ما أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية في إمساكية رمضان 2024 لكل المحافظات والمدن، إذ يأتي مبكرًا اليوم عما يسبقه بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين حسب التوقيت المحلي للمحافظة.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر اليوم سادس أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات بالتفصيل، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم القاهرة

وكشفت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر اليوم السبت في القاهرة، الذي يرفع في تمام الساعة 4:37 صباحًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و47 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر

وتشير إمساكية رمضان 2024، إلى أنّ موعد أذان الفجر اليوم السبت في مدينة 6 أكتوبر يكون في تمام الساعة 4:38 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام اليوم نحو 13 ساعة و47 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم الإسكندرية

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، فإنّه يرفع في تمام الساعة 4:41 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و48 دقيقة.

موعد أذان الفجر اليوم في جميع المحافظات

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم السبت في جميع المحافظات بحسب إمساكية رمضان 2024 فإنّه يأتي كما يلي:

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:28 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:30 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:32 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:26 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:52 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:52 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:37 صباحًا.