إمساكية اليوم الخامس من رمضان في القاهرة والمحافظات.. هل يتغير وقت الإفطار؟

أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية رمضان اليوم الخامس في القاهرة والمحافظات، والتي تكشف تفاصيل مواعد الإفطار والسحور والصلوات، وعدد ساعات الصيام، وموعد الإمساك، فضلًا عن وقت الشروق، ومواقيت الصلاة متضمنةً موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب، طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين طوال أيام الصوم.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان اليوم الخامس في القاهرة والمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

إمساكية رمضان 2024 مصر

وبحسب إمساكية رمضان 2024 مصر فإنّ شهر رمضان انطلق الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، بينما يكون آخر أيام شهر رمضان وموعد وقفة عيد الفطر يوم 9 أبريل المقبل، فيما يحل موعد عيد الفطر المبارك يوم 10 أبريل.

إمساكية شهر رمضان القاهرة

وتأتي إمساكية شهر رمضان القاهرة 2024 متضمنةً مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام كالآتي:

إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية

وتوضح إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر، فضلًا عن موعد شروق الشمس، وموعد أذان المغرب كما يلي:

إمساكية رمضان 2024 قنا

وتبين إمساكية رمضان 2024 قنا عدد ساعات الصيام، ومواعيد السحور والإفطار ومواقيت الصلاة كالتالي:

إمساكية رمضان 2024 الجيزة

وتنشر إمساكية رمضان 2024 الجيزة تفاصيل عدد ساعات الصيام، ومواعيد الإفطار والسحور، ومواقيت الصلاة، وموعد الشروق، ووقت الإمساك طوال شهر رمضان كالتالي:

إمساكية رمضان 2024 الإسماعيلية

إمساكية رمضان 2024 أسوان

إمساكية رمضان 2024 أسيوط

إمساكية رمضان 2024 الأقصر

إمساكية رمضان 2024 البحر الأحمر

إمساكية رمضان 2024 البحيرة

إمساكية رمضان 2024 بني سويف

إمساكية رمضان 2024 بورسعيد

إمساكية رمضان 2024 جنوب سيناء

إمساكية رمضان 2024 الدقهلية

إمساكية رمضان 2024 دمياط

إمساكية رمضان 2024 سوهاج

إمساكية رمضان 2024 السويس

إمساكية رمضان 2024 الشرقية

إمساكية رمضان 2024 شمال سيناء

إمساكية رمضان 2024 الغربية

إمساكية رمضان 2024 الفيوم

إمساكية رمضان 2024 مطروح

إمساكية رمضان 2024 كفر الشيخ

إمساكية رمضان 2024 المنيا

إمساكية رمضان 2024 الوادي الجديد

إمساكية رمضان 2024 المنوفية

إمساكية رمضان 2024 القليوبية