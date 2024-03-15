إمساكية اليوم الخامس من رمضان في القاهرة والمحافظات.. هل يتغير وقت الإفطار؟
كتب:
أسماء أبو السعود
06:05 ص | الجمعة 15 مارس 2024
إمساكية رمضان اليوم الخامس في القاهرة والمحافظات
أعلنت الهيئة العامة للمساحة، إمساكية رمضان اليوم الخامس في القاهرة والمحافظات، والتي تكشف تفاصيل مواعد الإفطار والسحور والصلوات، وعدد ساعات الصيام، وموعد الإمساك، فضلًا عن وقت الشروق، ومواقيت الصلاة متضمنةً موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب، طوال أيام شهر رمضان المبارك، وذلك تيسيرًا على المواطنين طوال أيام الصوم.
وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» إمساكية رمضان اليوم الخامس في القاهرة والمحافظات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.
إمساكية رمضان 2024 مصر
وبحسب إمساكية رمضان 2024 مصر فإنّ شهر رمضان انطلق الإثنين الموافق 11 مارس الجاري، بينما يكون آخر أيام شهر رمضان وموعد وقفة عيد الفطر يوم 9 أبريل المقبل، فيما يحل موعد عيد الفطر المبارك يوم 10 أبريل.
إمساكية شهر رمضان القاهرة
وتأتي إمساكية شهر رمضان القاهرة 2024 متضمنةً مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإفطار والإمساك وعدد ساعات الصيام كالآتي:
إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية
وتوضح إمساكية رمضان 2024 الإسكندرية كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر، فضلًا عن موعد شروق الشمس، وموعد أذان المغرب كما يلي:
إمساكية رمضان 2024 قنا
وتبين إمساكية رمضان 2024 قنا عدد ساعات الصيام، ومواعيد السحور والإفطار ومواقيت الصلاة كالتالي:
إمساكية رمضان 2024 الجيزة
وتنشر إمساكية رمضان 2024 الجيزة تفاصيل عدد ساعات الصيام، ومواعيد الإفطار والسحور، ومواقيت الصلاة، وموعد الشروق، ووقت الإمساك طوال شهر رمضان كالتالي:
إمساكية رمضان 2024 الإسماعيلية
إمساكية رمضان 2024 أسوان
إمساكية رمضان 2024 أسيوط
إمساكية رمضان 2024 الأقصر
إمساكية رمضان 2024 البحر الأحمر
إمساكية رمضان 2024 البحيرة
إمساكية رمضان 2024 بني سويف
إمساكية رمضان 2024 بورسعيد
إمساكية رمضان 2024 جنوب سيناء
إمساكية رمضان 2024 الدقهلية
إمساكية رمضان 2024 دمياط
إمساكية رمضان 2024 سوهاج
إمساكية رمضان 2024 السويس
إمساكية رمضان 2024 الشرقية
إمساكية رمضان 2024 شمال سيناء
إمساكية رمضان 2024 الغربية
إمساكية رمضان 2024 الفيوم
إمساكية رمضان 2024 مطروح
إمساكية رمضان 2024 كفر الشيخ
إمساكية رمضان 2024 المنيا
إمساكية رمضان 2024 الوادي الجديد
إمساكية رمضان 2024 المنوفية
إمساكية رمضان 2024 القليوبية