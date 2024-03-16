موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 وعدد ساعات الصيام

بدأ العد التنازلي لانطلاق موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 وموعد السحور والإفطار، والموافق سادس أيام شهر رمضان المبارك، إذ يعلن أذان الفجر بدء صيام يوم جديد رسميًا، فيما تفصلنا 4 أيام فقط على انتهاء أيام الرحمة، وبداية أيام المغفرة وهي الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، بحسب إمساكية رمضان 2024.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 وموعد السحور والإفطار، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم

وتشير إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، تغير موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم السبت الموافق سادس أيام الصيام، إذ من المقرر أن يرفع الأذان مبكرًا عن الأمس بنحو دقيقة واحدة فقط.

أذان الفجر اليوم في الفيوم السبت 16-3-2024

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم السبت 16-3-2024 الموافق سادس أيام شهر الصيام، في تمام الساعة 4:39 صباحًا، فيما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 2:19 بعد منتصف الليل، بينما يكون وقت الإمساك بدءًا من الساعة 4:19 صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

ويُعرف موعد صلاة الفجر في الفيوم بأنّه وقت يستجاب فيه الدعاء، كما أنّ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لذلك يحرص عشرات الآلاف على أدائها في موعدها خصوصًا بالتزامن مع صيام شهر رمضان المبارك، ابتغاءً لمرضاة الله.

عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم السبت 16-3-2024 في الفيوم نحو 13 ساعة و47 دقيقة بزيادة دقيقتين عن موعد الأمس، فيما يكون موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:05 مساءً، والعصر في تمام الساعة 3:31 صباحًا، بينما موعد أذن العشاء في تمام الساعة 7:23 ويعقبها صلاة التراويح.

موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم

وفيما يخص موعد الشروق في الفيوم اليوم السبت 16-3-2024 سادس أيام شهر رمضان المبارك فإنّه يكون في تمام الساعة 6:05 صباحًا، أي مبكرًا بمقدار دقيقة عن موعد الشروق أمس.