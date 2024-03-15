بدأ العد التنازلي لانطلاق موعد أذان الفجر اليوم خامس أيام رمضان 2024 في القاهرة وجميع المحافظات، مُعلنًا بدء صيام خامس أيام الشهر المبارك، إذ حددت هيئة المساحة المصرية موعد صلاة الفجر وعدد ساعات الصيام، طوال أيام الشهر الفضيل في كل محافظة على حدة،ـ ليتمكن كل شخص من معرفة مواقيت الصلاة بسهولة ويسر.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في القاهرة وجميع المحافظات اليوم الجمعة 15-3-2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر اليوم مدينة 6 أكتوبر

وكشفت إمساكية رمضان 1445 هجرية، موعد أذان الفجر اليوم في الجيزة بحسب التوقيت المحلي لمدينة 6 أكتوبر ويُرفع في تمام الساعة 4:39 صباحًا، فيما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و43 دقيقة، بينما يبدأ وقت السحور في تمام الساعة 2:19 بعد منتصف الليل، ويحل وقت الإمساك في تمام الساعة 4:19 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة

ويحل موعد أذان الفجر اليوم في القاهرة الجمعة خامس أيام شهر رمضان 2024، في تمام الساعة 4:38 صباحًا، بينما يبلغ عدد ساعات الصيام نحو 13:46 ساعة، فيما يبدأ وقت السحور من الساعة 2:18 بعد منتصف الليل بينما يكون موعد الإمساك 4:18 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية

وفيما يخص موعد أذان الفجر اليوم في الإسكندرية، فإنّه يكون في تمام الساعة 4:42 صباحًا، فيما يكون عدد ساعات الصيام نحو 13 ساعة و46 دقيقة، ويبدأ السحور من الساعة 2:22 منتصف الليل، ويكون الإمساك في تمام الساعة 4:22 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم بالمحافظات

موعد أذان الفجر اليوم في الإسماعيلية: 4:34 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسوان: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في أسيوط: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الأقصر: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحر الأحمر: 4:29 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في البحيرة: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بني سويف: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في بورسعيد: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في جنوب سيناء: 4:31 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الدقهلية: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في دمياط: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في سوهاج: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في السويس: 4:33 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الشرقية: 4:37 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في شمال سيناء: 4:27 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الغربية: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم: 4:40 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في قنا: 4:35 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في مطروح: 4:53 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في كفر الشيخ: 4:38 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنيا: 4:41 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في الوادي الجديد: 4:53 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في المنوفية: 4:39 صباحًا.

موعد أذان الفجر اليوم في القليوبية: 4:38 صباحًا.