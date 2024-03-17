مسلسل صيد العقارب الحلقة 7.. هل ينجو والد غادة عبد الرازق من حادث السيارة؟

اهتمام كبير يحظى به مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، وذلك بعدما حملت الحلَقات الأخيرة العديد من الأحداث المشوقة، بعد تزايد الصراع بين عائلتي «حسن ضرغام» و«إسماعيل الغول»، خاصة بعد محاولة قتل الأول على يد الأخير، إذ تعد تلك هي الجريمة الثانية بين العائلتين، بعدما وقعت الأولى بقتل «علي ضرغام» الذي لعب دوره محمود عبد المغني على يد نجل «الغول».

مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

توقعات كبيرة تأتي حول أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، إذ يتوقع المتابعون معرفة عائلة «حسن ضرغام» بالشخص المجهول خلف محاولة التخلص منه، وهو «إسماعيل الغول»، ومن ثم تصاعد اشتعال النيران في صدور أبناء «ضرغام»، وبدء رحلة الانتقام من «الغول»، الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7، في تمام الساعة السابعة والنصف، عبر شبكة قنوات «سي بي سي»، ومن ثم تأتي الإعادة للمرة الأولى في تمام الساعة 2:45 صباحًا، وميعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءً.

كما يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 7 على شاشة «سي بي سي دراما»، وذلك بعد عرض الحلقة بساعتين، في تمام الساعة 9:30 مساءً.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، سيمون، ميار الغيطي، محمد علاء، والمسلسل تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل صيد العقارب، في إطار درامي مشوق حول اندلاع نيران الغضب بين عائلتي «حسن ضرغام» و«إسماعيل الغول»، بسبب قتل نجل الأول على يد نجل التاني، ومن ثم محاولة تخلص «الغول» مؤخرًا من «ضرغام» والد «الدكتورة عايدة»، وتلعب بطولتها غادة عبد الرازق، بقلب سيارته أثناء سيره بأحد الطرق.