مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبد الرازق.. صدمة كبيرة لعائلة الغول

مفاجأة كبيرة انتهت عليها الحلقة 4 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، كان أبرزها اندلاع شرارة الصراع بين عائلة الحاج إسماعيل الغول وعائلة الحاج حسن ضرغام، ما زاد من تشوق الجمهور للحلقة التالية، لذا نستعرض أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبد الرازق.

أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

جاءت أبرز أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5 بطولة غادة عبدالرازق في شهر رمضان الكريم 2024، بإطلاق الحاج حسن ضرغام النار على «ياسين» زوج ابنته الدكتورة عايدة ونجل الحاج إسماعيل ضرغام، بعدما رفض «ياسين» أن يُطلق «عايدة» وأن تنجرف علاقتهما وسط صراع العائلتين بعد قتل أخيه «سامح» لـ«علي ضرغام».

وتستمر الأحداث لتُظهر نقل «ياسين» إلى المستشفى وإنقاذه من الموت، إلا أن خبر ضربه بالنار وصل إلى والده الحاج إسماعيل الغول، الذي ذهب مذعورًا عند سماعه، لتنتهي أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل صيد العقارب عند هذا المشهد.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتجسد غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني هذا العام شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي مليء التشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد إعادة مسلسل صيد العقارب في تمام الساعة 1:45 مساءً، والساعة 2:45 صباحًا.