مفاجأة.. محمد صلاح يكشف عن مسلسله المفضل في دراما رمضان

شارك النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، مقطع فيديو قصير من مسلسل الكبير أوى 8، عبر خاصية «الاستورى» على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد صلاح ومسلسل الكبير أوي

ونشر «صلاح» الصور دون التعليق على عليها، وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في تداولها بشكل كبير والتعليق عليها.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي

تعرض الحلقة السابعة من مسلسل الكبير أوي 8 على قناة on بشكل حصري يوميًا في الساعة 6:05 مساءً عقب أذان المغرب مباشرة.

ويُعاد على نفس القناة في تمام الساعة 3 صباحًا، ويُعاد للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما تعرض حلَقات المسلسل عبر منصة «WATCH IT».