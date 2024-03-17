محل فلافل يشهد على جريمة جديدة لإسرائيل.. «الشباك» يعتقل شابا فلسطينيا

ضمن جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، هناك واحدة جديدة أثارت ضجة خلال الساعات الماضية، عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس» المعروفة سابقًا بـ«تويتر» والمرتبطة بإلقاء قوة تابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي «الشاباك»، القبض على شاب فلسطيني داخل محل لبيع الفلافل بمخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم، بحسب ما ذكرته «سكاي نيوز» نقلا عن القناة 14 الإسرائيلية.

تفاصيل ما حدث بحق الشاب الفلسطيني

ووصفت القناة الإسرائيلية، اللقطات التي تم تصويرها مساء السبت، بأنها درامية، حيث دخلت القوات الإسرائيلية بشكل سري داخل محل الفلافل بأسلحة استخدمتها في اعتقال الشاب الفلسطيني، دون وقوع إصابات، وبررت وسيلة الإعلام العبرية الأمر بأن الشاب مطلوبًا لدى الأمن.

وحتى الآن، لم يصدر بيان من جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن العملية وسبب اعتقال الشاب الذي لم يكن مسلحًا، بحسب الفيديو.

מחנה דהיישה לפני זמן קצר, כח מיוחד עוצר מחבל שעסק במכירת פלאפל.

אין נפגעים, הפעילות הסתיימה בהצלחה. pic.twitter.com/U20iNJLARQ — הלל ביטון רוזן Hallel Bitton Rosen (@BittonRosen) March 16, 2024

مقتطفات من الفيديو

وفي مقطع الفيديو، كان الشاب الفلسطيني يقف أمام الزبائن، بجانب البائعين الذين يوزعون أطباق الفلافل، وفجأة، أمسك به أحد جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان يحمل حقيبة على ظهره، وهو يحاول إخراجه من الكشك.

وعندما بدأ الشاب الفلسطيني في المقاومة، أشهر متخفون آخرون كانوا أيضًا جزءًا من العملية، بنادقهم على الباعة الذين رفعوا أيديهم واستسلموا، وقد جرى طرح الشاب وأحد البائعين على الأرض، وتم القبض عليهما.