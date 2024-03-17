أدعية نبوية تزيل الهموم وتجلب الرزق.. «أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته»

الدعاء هو من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهو سلاح المؤمن ووسيلته لفك الكرب والتخلص من الغم، خاصة الأدعية التي تزيل الهموم وتجلب الرزق، والدعاء يدل على توكل العبد على الله تعالى واعتماده عليه في حل مشاكله، وهو استعانة بالله تعالى وطلب العون والمساعدة والرحمة والمغفرة، ويخفف من حدة الكرب والهم ويبعث في النفس الراحة والأمل، ويساعد على تحقيق الأهداف والتغلب على العقبات.

أدعية نبوية تزيل الهموم وتجلب الرزق

وأوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، أنه من بين الأدعية التي تزيل الهموم وتجلب الرزق: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات، ورب الأرض رب العرش الكريم»، وفي الحديث القدسي: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟». متفق عليه.

وهناك بعض الأدعية النبوية منها ما رواه الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ: أن مكاتباً جاءه، فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل ثَبير ديناً أداه الله عنك، قال: قل: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك». رواه أحمد والترمذي.

دعاء النبي لفك الكرب والهم

وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو عند النوم: «اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدين، وأغننا من الفقر».

وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَلَا ‌أُعَلِّمُكَ ‌دُعَاءً ‌تَدْعُو ‌بِهِ ‌لَوْ ‌كَانَ ‌عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنًا لَأَدَّى اللَّهُ عَنْكَ؟ قُلْ يَا مُعَاذُ، اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَحْمَانُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تُعْطِيهُمَا مَنْ تَشَاءُ، وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ، ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ». رواه الطبراني