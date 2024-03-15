في أول جمعة من رمضان.. أدعية وسنن مستحبة خلال الصيام

اليوم تحل الجمعة الأولى من شهر رمضان الكريم، ولها قدسيتها، فالجمعة من خير أيام الأسبوع، وفيها ساعة لا ترد فيها إجابة، ولكونها الجمعة الأولى في الشهر المبارك، يحرص العباد على الاجتهاد في العبادة أكثر من أي وقت سابق، نظرا لكون شهر رمضان هو خير شهور العام وفيه استجابة للدعاء، وفي التقرير التالي، توضح «الوطن» دعاء أول جمعة في رمضان.

دعاء أول جمعة في رمضان

دعاء أول جمعة في رمضان من الأشياء التي يهتم بها العديد من المواطنين، نظرا لكون هذا اليوم من الأيام الخيرة، وفي شهر رمضان يكثر المسلمين من الاجتهاد في العبادة والدعاء والصلاة.

وهناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء أول جمعة في رمضان، منها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم في أول جمعة من رمضان احفظ أولادي وأهلي ولا تريني فيهم مكروها يؤلم قلبي.

- اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.

دعاء أول جمعة في رمضان

وبعيدا عن دعاء أول جمعة في رمضان، قالت دار الإفتاء المصرية في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أنه من المستحب أن يحرص العباد خلال هذا اليوم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالأفعال التي كان يقوم بها النبي الكريم في هذا اليوم.

وبخلاف دعاء أول جمعة في رمضان، أشارت دار الإفتاء المصرية، إلى السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، ومن المستحب القيام بها، وتتلخص في الآتي:

- الاغتسال.

- تحري ساعة الإجابة.

- التبكير إلى المسجد.

- كثرة الصلاة على النبي.

- التطيب.

- قراءة سورة الكهف.

- لبس أجمل الثياب.