أطول يوم في شهر رمضان بالمحافظات.. أكثر من 14 ساعة صيام

تختلف ساعات الصيام بين المحافظات خلال شهر رمضان المبارك، فيمَا حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية أطول يوم صيام في بعض المحافظات، بأكثر من 14 ساعة، في حين وبدأ الشهر الكريم بساعات صيام وصلت إلى 13 ساعة.

أطول يوم في شهر رمضان في المحافظات

وأشارت «المساحة» إلى أنّ أطول يوم في شهر رمضان في المحافظات، يصل إلى أكثر من 14 ساعة صيام، والذي يكون يوم الأربعاء 9 أبريل، وهو آخر الشهر المبارك.

صيام لأكثر من 14 ساعة في المحافظات

وحددت الهيئة عدد ساعات الصيام في مختلف المحافظات، في أطول يوم لصيام شهر رمضان الكريم كالآتي:

- في محافظة الدقهلية: عدد ساعات الصيام بها نحو 14 ساعة و38 دقيقة.

- في محافظة السويس: عدد ساعات الصيام به نحو 14 ساعة و34 دقيقة.

- في محافظة أسيوط: عدد ساعات الصيام بها نحو 14 ساعة و27 دقيقة.

- في محافظة كفر الشيخ: عدد ساعات الصيام بها نحو 14 ساعة و37 دقيقة.

- في محافظة الشرقية: عدد ساعات الصيام في أطول يوم صيام نحو 14 ساعة و35 دقيقة.

- في محافظة دمياط: عدد ساعات الصيام نحو14 ساعة و38 دقيقة.

- في محافظة القليوبية: يصل عدد ساعات الصيام في أطول يوم في شهر رمضان نحو 14 ساعة و 35 دقيقة.

- في محافظة قنا: بلغ عدد ساعات الصيام به نحو 14 ساعة و24 دقيقة.

- في محافظة المنيا: يصل عدد ساعات الصيام بها يوم 9 أبريل نحو 14 ساعة و29 دقيقة.

- في محافظة أسوان: عدد ساعات الصيام نحو 14 ساعة و20 دقيقة.