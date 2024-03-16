موعد أذان الفجر والمغرب في سابع أيام شهر رمضان بالقاهرة والمحافظات

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة ليوم الأحد السابع من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، والموافق ليوم 17 مارس 2024.

موعد الإفطار والسحور يوم الأحد 7 رمضان

وكشفت الهيئة، من خلال هذه المواقيت، عن عدد ساعات الصيام، وموعد أذان المغرب ليوم الأحد 7 رمضان، مؤكدة أن عدد ساعات الصيام للمصريين في ذلك اليوم تتراوح من 13 ساعة و30 دقيقة وبين 13 ساعة و39 دقيقة حسب محافظة الإقامة.

موعد أذان المغرب والفجر 7 رمضان وفقا لهيئة المساحة

«الوطن» تستعرض من خلال مواقيت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب، الأحد سابع أيام شهر رمضان المعظم، بالقاهرة وبعض المحافظات، وهي كما يلي:

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 رمضان بالقاهرة

المغرب: 6:05 دقيقة مساء

العشاء: 7:22 دقيقة مساء

سحور:2:15 دقيقة صباحا

إمساك:4:15 دقيقة صباحا

الفجر:4:35 دقيقة صباحا

الشروق: 6:2 دقيقة صباحا

الظهر: 12:3 مساء

العصر:3:29 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 رمضان بمحافظة الإسكندرية

المغرب: 6:10 دقيقة مساء

العشاء: 7:28 دقيقة مساء

سحور:2:20 دقيقة صباحا

إمساك:4:20 دقيقة صباحا

الفجر:4:40 دقيقة صباحا

الشروق: 6:07 دقيقة صباحا

الظهر:12:08 ق مساء

العصر:3:35 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 رمضان طنطا «منطقة وسط الدلتا»

المغرب: 6:6 دقيقة مساء

العشاء: 7:24 دقيقة مساء

سحور:2:16 دقيقة صباحا

إمساك:4:16 دقيقة صباحا

الفجر:4:36 دقيقة صباحا

الشروق: 6:3 دقيقة صباحا

الظهر:12:4 ق مساء

العصر:3:30 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 رمضان في أسيوط «وسط وجنوب الصعيد»

المغرب: 6:5 دقيقة مساء

العشاء: 7:19 دقيقة مساء

سحور:2:18 دقيقة صباحا

إمساك:4:18 دقيقة صباحا

الفجر:4:38 دقيقة صباحا

الشروق: 6:2 دقيقة صباحا

الظهر:12:4 ق مساء

العصر:3:30 مساء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد 7 رمضان في أسوان

المغرب: 5:58 دقيقة مساء

العشاء: 7:12 دقيقة مساء

سحور:2:13 دقيقة صباحا

إمساك:4:13 دقيقة صباحا

الفجر:4:33 دقيقة صباحا

الشروق: 5:55 دقيقة صباحا

الظهر:11:57 ق مساء

العصر:3:22 مساء