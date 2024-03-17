موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي.. من سرق الكنز؟

نجح مسلسل سر إلهي في جذب كثير من المشاهدين نظرا لأحداثه المتلاحقة ما دفع الجمهور لانتظار موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي، إذ شهد العديد من المفآجات في الحلقتين السابقتين خاصة بعدما وصلت روجينا التي تجسد شخصية «نصرة» إلى الكنز، الذي طلب منها هارون البحث عنه ليكون ملكها.

وسُرق الكنز الذي عثرت عليه روجينا وهو عبارة عن سبائك ذهب من أملاك هارون أخفاه عن أولاده، ومن المتوقع استمرار البحث عنه لمعرفة السارق في أحداث الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي.

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل سر إلهي

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي وفق الصفحة الرسمية لقناة cbc.

من المنتظر أنّ يكون موعد عرض الحلقة السابقة من مسلسل سر إلهي، في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وتكون الإعادة الأولى الساعة 6:30 صباحًا والإعادة الثانية للمسلسل الذي يتكون من 15 حلقة تعرض في النصف الأول من رمضان، الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، وأحمد مجدي ورنا رئيس ومي سليم ومحمد ثروت ونهى عابدين وأحمد بدير وصلاح عبد الله.