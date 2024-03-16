مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة.. ماذا ستفعل روجينا بالذهب والأموال؟

شهد متابعو مسلسل سر إلهي نجاح نصرة التي تجسد شخصيتها الفنانة روجينا في الوصول إلى مكان الذهب والأموال الخاصة بهارون الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد بدير، لذا يتشوق المشاهدون معرفة ماذا ستفعل نصرة في مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة، بالسبائك التي وجدتها في المقبرة الخاصة بعمو جميل مثلما يطلقون عليه.

أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة

أخبر هارون نصرة بمكان الذهب وأمواله قبل موته، وقال لها إن تلك السبائك ملكها وحدها، وبالفعل ذهبت في مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة إلى مكان دفنه ووجدت الأموال وسط ذهول وفرحة من قبل نصرة التي لا تصدق نفسها وكيف أن الله عوضها بعد سنوات السجن ظلما.

مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة

وعبرت نصرة «روجينا» في مسلسل سر إلهي الحلقة السادسة عن نيتها في الانتقام ممن ظلموها وقتلوا ابنتها، وذهبت إلى شاهيناز التي تجسد شخصيتها الفنانة مي سليم وهددتها، فهل تستغل نصرة الأموال للوصول إلى الانتقام من أشقائها وأبناء هارون؟ هو ما سنراه في الأحداث المقبلة.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا وأحمد مجدي ومي سليم ومنير مكرم وأحمد بدير ونهي عابدين.