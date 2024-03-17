ملخص الحلقة 4 من مسلسل سر إلهي.. روجينا تفقد كنزها الثمين

كنز ثمين يتكون من عدد لا حصر له من السبائك الذهبية الخالصة، عثرت عليه روجينا التي تجسد دور «نصرة» في مسلسل مسار إجباري، وتتوالى الأحداث وتكتشف العصابة التي تعاونت ضدها، وتسببت في دخولها غياهب السجن لمدة 4 سنوات، أن «نصرة» قد عثرت على الكنز الكبير، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عنها وتتبعها.

ملخص الحلقة 4 من مسلسل سر إلهي

بمجرد أن تعثر «نصرة» على الكنز تبدأ في محاولة إيداعه في مكان آمن، وتتفق مع يحيى الذي يجسده الفنان أحمد مجدي، على الذهاب بالكنز إلى مكان بعيد في الإسماعيلية، حيث يوجد صديق قديم لوالدها، ولكن يحيى يرفض طلبها في البداية ثم يقبله على مضض خوفا على مستقبله، وفي نفس الوقت لا يود أن يترك نصرة فريسة في يد العصابة التي تتربص بها، ومن هنا يبدأن في إعداد الخطة للسفر إلى الإسماعيلية بما معهم من ذهب، ولكن تحدث المفاجأة بمجرد الوصول.

الخطة التي أعدها يحيى و«نصرة» من أجل التمكن من السفر بالذهب إلى الإسماعيلية دون أن يتعرضا لمخاطر الكمائن التي تملأ الطرقات، هي أن يجعلا الأجولة بين الرمال التي تحملها شاحنة نقل، ولكن بمجرد أن تدخل الشاحنة على المخزن الذي يملكه صديق والدها في الإسماعيلية، يكتشفان أن الذهب ليس موجودًا بين رمال البناء، وهنا تصرخ «نصرة» بقوة في وجه يحيى متهمة إياه بسرقة الذهب ولكنه يقنعها أنه لا يعرف شيئًا عن هذا الأمر، ويشير بأصابع الاتهام إلى شخص آخر، وهنا تنتهي الحلقة السادسة، فهل ستتمكن «نصرة» من العثور على الذهب مرة أخرى؟ أم تقع فريسة في يد أعدائها؟ هذا ما ستكشفه الحلَقات القادمة.