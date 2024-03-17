موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT وقناة dmc

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبد العزيز، فيمَا تشهد الحلقة العديد من المفاجآت التي ينتظرها الجمهور، خاصة بعد نهاية الحلقة السابقة بدخول حسن الصباح إلى السجن، بعد نجاح نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) في إحباط محاولة اغتيال الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله، خلال زيارته إلى مدينة أصفهان.

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الحشاشين، سيكون الساعة السابعة والربع من مساء اليوم، على منصة WATCH IT الإلكترونية، والتي تعرض الحلقات قبل موعد العرض التلفزيوني.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. حسن الصباح يهرب من سجن نظام الملك

موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الحشاشين

بينما على قناة dmc يكون موعد عرض الحلقة 7 مسلسل الحشاشين الساعة التاسعة والربع، كما يعرض على قناة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساء، وتعاد الحلقة على شاشتها الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.