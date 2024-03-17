مفاجأة جديدة في الحلقة 7 من مسلسل الحشاشين.. كيف سيهرب حسن الصباح من السجن؟

حوار دار بين حسن الصباح ووزير الدولة السلجوقية، الذي بعث أحد حراسه لإلقاء القبض على الأول والزج به في السجن، ليحكم قبضته عليه ويمنعه من الفرار، في محاولة منه لمنع سيطرته على الحكم، فهل ستنجح خطته أم يتمكن «الصباح» من الهروب من السجن؟

كان المشهد السابق جزءًا من أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين، الذي تسارعت فيه وتيرة الأحداث، لتشهد إفلات حسن الصباح من قبضة وزير الدولة السلجوقية، وذلك بعدما نجح في تجنيد عدد من الحراس في أثناء الفترة التي قضاها داخل ديوان الحكم، ليكون له أتباعًا داخل سجون السلطان وفقًا لما جاء في كتاب «حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم» الإسلامي للمؤلف محمد عثمان الخشت.

هروب حسن الصباح من السجن

ونجح حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، في ضم مجموعة من الأتباع سرًا لجماعته، ليكون له أعين في كل مكان من بينهم أحد الحراس في سجون السلطان الذي سيساعده في الفرار من السجن، ليكمل دعوته ورسالته التي يجوب البلاد من أجل نشرها، وذلك قبل أن ينفذ وزير الدولة السلجوقية تهديده لـ«الصباح».

ولم تكن تلك المفاجأة الوحيد التي ستكشفها الحلقات المقبلة، إذ إن خادم قصر السطان، سيكون له دورًا فارقًا في الأحداث، وذلك لقدرته للوصول إلى أماكن خفية في القصر، وسيتمكن بسهولة من الدخول إلى غرفة نوم الوزير والحصول منه على أي شيء، ليبقى السؤال كيف سيستغل «الصباح» ذلك الرجل لصالحه وماذا ينوى أن يفعل؟ وهل سيتخلص من الوزير أم لا؟

مسلسل الحشاشين

يمكن لمحبي الأحداث التاريخية والتشويقية، متابعة مسلسل الحشاشين، والمذاع على فضائية DMC، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين

تعرض شبكة قنوات dmc مسلسل الحشاشين الحلقة 6 على قناة dmc في تمام الساعة 9:15 مساءً، بينما تعرض الساعة 11 على قناة dmc دراما، وتعاد الحلقة الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة 4:15 مساء.