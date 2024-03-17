محمد صلاح والنني مفاجأة مسلسل حق عرب الحلقة 6.. ماذا حدث؟

ظهر نجم المنتخب المصري محمد صلاح في أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 6، قدوة للطفل يوسف مريض القلب الذي ذهب الفنان أحمد العوضي للاطمئنان عليه، ليفاجأ بأنّ الصغير يحتاج لعملية خطيرة في القلب.

محمد صلاح والنني في «حق عرب»

وأراد أحمد العوضي مساعدة الطفل، ودخل في صدام مع شقيقه من أجل المال، ومع هذه الأحداث تمنى «العوضي» الذي يجسد دور «عرب» عودة الطفل للممارسة كرة القدم، ليقاطع الصغير حديثه قائلا: «يعني هبقى زي محمد صلاح والنني؟».

محمد صلاح حاضرًا في دراما رمضان

وفي مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة «الدكتور ياسين»، ظهر مشهد اللاعب محمد صلاح، في لقطة كان فيها الطبيب أمير كرارة، يطمئن على أحد اللاعبين الصغار: «تحتاج إلى علاج طبيعي لمدة أسبوعين، بعدها تمارس الكرة بشكل طبيعي»، ليرد والده: «هو حاجة دوختنا ولففتنا حوالين نفسنا غيرها»، قبل أن يرد كرارة: «سيبه يمكن يطلع زي محمد صلاح»، ليعود الأب ويتراجع عن رأيه: «لو زي محمد صلاح العب يا حبيبي».

ينقل المشهد مدى شعبية محمد صلاح، بعدما أصبح ما وصل إليه حلم كل لاعبي كرة القدم الصاعدين، الذين يبحثون عن الوصول إلى شهرته في عالم الساحرة المستديرة.