وزير إسرائيلي يتوقع خسارة الاحتلال الحرب مع الفصائل الفلسطينية: سوف أستقيل

خرج جدعون ساعر، وزير دولة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، في مقابلة تلفزيونية، يتهم مجلس الوزراء الإسرائيلي بسوء إدارة الحرب على غزة، بجانب تطرقه إلى الحديث عن خسارة إسرائيل للحرب مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حسبما ذكرت «روسيا اليوم».

ماذا قال ساعر عن الحرب في غزة؟

تطريق «ساعر» في المقابلة للحديث حول تعديلات في الهجوم العسكري على قطاع غزة، قائلا إن «إسرائيل تبتعد يوميًا بعد يوم من النصر أمام الفصائل الفلسطينية، لكن لا توجد خطة منظمة، وفقا لما أفهمه، لتدمير قدرات حماس العسكرية والحكومية، ولا توجد سيطرة على دخول المساعدات الإنسانية»

وقال إنه أعطى بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا نهائيًا: «إذا لم أدخل حكومة الحرب في غضون أيام قليلة، فسوف أستقيل».

نص حديث الوزير الإسرائيلي

وتابع الوزير الإسرائيلي، حديثه: «قلت إنني سأبقى في الحكومة طالما يمكنني التأثير في الاتجاه الصحيح.. أريد فرصة لمحاولة إحداث تأثير.. خارج مجلس وزراء الحرب، لا يمكنني التأثير».

وفي سياق منفصل، خرج مسؤول إسرائيلي يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتأخير بعض المساعدات العسكرية، وأن إسرائيل قد تخسر الحرب مع الفصائل الفلسطينية.

فيما قال الكاتب الإسرائيلي يوفال نوح هراري، إن الأهداف السياسية لدى حماس واضحة تمامًا، وقد تحقق بعضها بالفعل، بينما في إسرائيل فهي غامضة أو غير موجودة، موضحًا في مقالة نشرتها صحيفة «يديعوت أحرنوت» الناطقة بالعبرية أن «خلاصة القول: بدون أفق سياسي، ستهزمنا حماس».