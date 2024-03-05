سقطة جديدة للاحتلال.. إسرائيلي ينتحل صفة وزير ويسرق المواطنين

يعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من التخبط الاقتصادي والأمني والسياسي في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة لليوم الـ150 وارتفاع أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وسط زيادة معدلات امتلاك أسلحة في البلاد رغم استقالة مسؤول اعتراضا على هذا الأمر.

انتحال صفة وزير الأمن القومي الإسرائيلي

واستمرارا لإنفلات الأمني في إسرائيل، ذكرت الفضائية الـ 14 الإسرائيلية، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تمكنت من القبض على إسرائيلي عقب انتحاله صفة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وعدد من الضحايا الآخرين.

الحصول على أموال وبيانات

وأشارت الفضائية الإسرائيلية، إلى أن الشخص الذي انتحل صفة الوزير الإسرائيلي، استطاع الاحتيال على الأشخاص والحصول على بياناتهم وأصدر بطاقات ائتمان وحصل على قروض بمئات الآلاف من الشواكل.

وزير مثير للجدل

الواقعة تضيف الجدل المثار لوزير الأمن الإسرائيلي المتطرف الذي سهل الحصول على الأسلحة في البلاد بعد أحداث طوفان الأقصى وسعى لمنع دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان الكريم القادمين من مختلف المدن الفلسطينية ولكن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي سحب منه الصلاحيات الخاصة بالإشراف الأمني على القدس أثناء شهر رمضان تخوفا من تفاقم الوضع الأمني في إسرائيل التي تعاني من الأساس من أزمات في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمجزرة السيوف الحديدية التي أسقطت حتى الآن أكثر من 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.