فقدان الكنز الذي عثرت عليه روجينا، إلى حبس طليقها السابق إلى تخطيط شقيقتها رحمة لفضح شاهيناز زوجة سراج والتي تؤدي دورها مي سليم، كلها أحداث ينتظر الجمهور ما ستنتهي إليه وما سيحدث من تطورات بها، لذا يتطلعون لمعرفة موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة على قناة سي بي سي اليوم.

يتطلع الجمهور إلى معرفة موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة على قناة سي بي سي اليوم، لمعرفة الأحداث الجديدة بعد أن فقدت روجينا الكنز، وحبس طليقها، وتهديد شقيقتها «رحمة» بفضح «شاهيناز» زوجة «سراج»، والتي تجسّد دورها الفنانة مي سليم.

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة على قناة سي بي سي اليوم.

موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة

وياتي موعد عرض مسلسل سر إلهي الحلقة السابعة على قناة سي بي سي اليوم في الأوقات التالية:

- على قناة CBC اليوم الساعة 12 منتصف الليل.

- الإعادة الأولى الساعة 6:30 صباحًا والثانية الساعة 11:30 مساءً.

قصة مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي يدور حول حياة «نصرة» التي تعرضت للظلم بعد اتفاق أشقائها على الشهادة الزور ضدها والزج بها في السجن، من أجل الحصول على الأموال.