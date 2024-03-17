مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. كريم عبد العزيز ينجح في الهروب من السجن

مجموعة من الأحداث المشوقة من المتوقع أن يتضمنها مسلسل الحشاشين الحلقة 7، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الماضية، وينتظر الجمهور معرفة الطريقة التي سينجح بها حسن الصباح (كريم عبد العزيز) في الهروب من السجن، بعدما ألقى نظام الملك (فتحي عبد الوهاب) القبض عليه، حين اكتشف تورطه في محاولة قتل الخليفة العباسي.

وتشهد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7، هروب حسن الصباح من السجن، لينجو من انتقام نظام الملك، الذي يخطط لتعذيبه لمدة 3 أيام قبل أن يقطع رأسه، ويطوف به على سن رمح كل شوارع مدينة أصفهان، ولكن الصباح يستعد لبدأ رحلة جديدة في العثور على مكان آمن يكون مقرًا لدعوته، ويجمعه برجاله بعيدًا عن سيطرة الدولة السلجوقية وسلطانها ملك شاه، والوزير نظام الملك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. نظام الملك يهدد حسن الصباح بقطع رأسه

مسلسل الحشاشين الحلقة 7.. زيد ابن سيحون يهرب عائلة حسن الصباح

وكان حسن الصباح قد طلب من زوجته دنيا زاد (ميرنا نور الدين) أن تهرب برفقة نجليه الهادي والحسين، إلى المكان الذي سوف يصطحبهم إليه زيد بن سيحون (أحمد عيد)، وذلك بعدما شعر بقرب الخطر خاصة مع اختفاء نور بارق، الذي عهد إليه بقتل الخليفة العباسي خلال زيارته.