طفل يفاجئ علي جمعة بهدية في برنامج نور الدين.. والأخير: «من دور أحفادي»

حالة خاصة خلقها برنامج نور الدين، الذي يقدمه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وتميز بتركيزه على أسئلة الأطفال الصغار وطلاب المدارس، وخلال تصوير إحدى حلقاته، فاجأ أحد الطلاب «جمعة» بهدية جميلة.

هدية من طفل صغير خلال برنامج نور الدين

فضول الطلاب لمعرفة الإجابة على الأسئلة الغامضة والشائكة بالنسبة لهم، جعلهم يقبلون على الانضمام إلى برنامج نور الدين، وخلال تصوير الحلقة، خرج أحد الطلاب من بين الصفوف، وبخطوات متأنية، ذهب إلى الدكتور علي جمعة، الذي كان يباشر حديثه.

ما جذب أنظار الحضور ومتابعي البرنامج، خلال خروج الطفل الذي كان بالمرحلة الابتدائية، واتجاهه إلى الدكتور علي جمعة، هو حمله شيئًا في يده «جراب»، وقدمه إلى مفتي الديار المصرية السابق، تحت نظرات الجميع وترقب «جمعة» عما يوجد بداخله.

رد فعل الدكتور علي جمعة على هدية الطفل

لحظات مرّت على

، قبل أن يفتح هدية الطفل الصغير، التي لم تكن سوى «سبحة» خضراء، وقال الطفل: «دي هدية لحضرتك يا شيخنا جاية من برا»، فلم يكن بيد «جمعة» سوى شكره كثيرًا وقبّله قائلا: «طول الحلقة السبحة بتاعتك الهدية الجميلة دي هتكون معايا ومش هسيبها خالص، وهتفضل هدية جميلة من حفيد في دور أحفادي».