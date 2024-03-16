هل يجب استئذان الزوج لإجراء عمليات التجميل؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال هل يجب استئذان الزوج قبل إجراء عملية التجميل؟.

حكم استئذان الزوج قبل إجراء عملية التجميل

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس «سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى النمص والواصلة والمستواصلة كل هذا من أجل عدم التدليس لإقامة الحياة الزوجية».

وأشار مفتي الديار المصرية إلى أنه بعد الزواج يجب أن يأذن للزوجة من الزوج إذا أرادات المرأة تجميل هيئتها بعملية جراحية أو ما شابه، وإذا طلب منها الزوج أن تفعل ذلك يجب عليها الخضوع لطلبه، لافتا إلى أن الإمام الغزالي نص على أن هذا الأمر يتعلق بالمرأة لأنه متعلقا بجسدها.

وأكد علي جمعة أن قضية مراعاة أن يكون الطبيب الذي يجري العملية للزوجة ذكر أم أنثى مهمة للغاية، مشيرا إلى أن هناك بعض العمليات لا يسمح فيها باختلاف الجنسين فيها.