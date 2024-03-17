أصاب عائلة «ليلى» في كامل العدد+1.. هذه الفئة الأكثر عرضة لقمل الشعر

تواجه عائلة «ليلى وأحمد» في مسلسل كامل العدد +1 مشكلة جديدة، بعد إصابة أفرادها وأبنائهم بقمل الشعر بشكل مفاجئ، فسارعوا جميعهم لتنظيف شعرهم جيدًا باستخدام العديد من أدوات العناية بالشعر للقضاء على تلك الأزمة العصيبة.

ما هو قمل الشعر أو الرأس؟

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «cdc»، فأن قمل الشعر الذي أصاب عائلة «ليلى وأحمد» بمسلسل كامل العدد +1، عبارة عن حشرة طفيلية يمكن العثور عليها على الرأس والحواجب والرموش لدى الأشخاص، وتتغذى هذه الحشرة على دم الإنسان عدة مرات في اليوم، كما أنها تعيش بالقرب من فروة الرأس.

هذه الفئة الأكثر عرضة لظهور قمل الشعر

ويسبب ظهور هذه الحشرة في الشعر مشكلات عديدة، بسبب سرعة انتشارها وانتقالها من شخص لآخر، ومع ذلك فأن الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وأطفال المراحل الابتدائية، وأفراد أسرة الأطفال المصابين، هم الأكثر عرضه لظهور الحشرة عن البالغين.

علامات الإصابة بقمل الشعر

- الشعور بوجود شيء يتحرك في الشعر.

- الحكة الناجمة عن رد فعل تحسسي للدغات قمل الرأس.

- التهيج وصعوبة النوم.

- قمل الشعر يكون أكثر نشاطًا في الظلام.

تقرحات في الرأس ناجمة عن الخدش، ويمكن أن تصاب هذه القروح أحيانًا بالبكتيريا الموجودة على جلد الشخص.

أسباب ظهور قمل الشعر

تتعدد أسباب ظهور قمل الشعر وتختلف من شخص لآخر، وهي:

- الاتصال المباشر من الجسم للجسم أو الرأس إلى الرأس مع شخص مصاب به.

- وضع المتعلقات الشخصية بالقرب من بعضها البعض.

- مشاركة الأغراض الشخصية مع شخص آخر أو مع أفراد الأسرة كـ سماعات الرأس، والأمشاط، وإكسسوارات الشعر.

- ملامسة الأثاث المصاب بالقمل.