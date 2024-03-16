5 خطوات للتخلص من قمل الشعر.. بعد إصابة أسرة كامل العدد +1

أصيب كل من «ليلى وأحمد» وأبناؤهما الـ8 بقمل الرأس في مسلسل كامل العدد +1، ليواجهوا هذه المشكلة من خلال، تنظيف رؤوسهم جيدًا، في مشهد كوميدي بين دينا الشربيني وشريف سلامة وميمي جمال، وهناك خطوات بسيطة يمكن إتباعها، للتخلص من القمل بطريقة طبيعية، دون اللجوء إلى أساليب غير مضمونة.

غسيل الشعر بالخل

الخطوة الأولى هي غسيل الشعر بمزيج من الخل والماء الدافئ، بخلط كوب من الخل مع كوب من الماء الدافيء، أي بكميات متساوية، إذ يحتوي على بعض الخصائص، التي تؤدي إلى التخلص من القمل، بحسب موقع tuasaude.

يتم توزيع خليط الخل والمياه الدافئة، على فروة الرأس، وارتداء قبعة أو أي شيء، والانتظار نصف ساعة تقريبًا، ثم غسيل الشعر جيدًا بالشامبو.

استخدام الزيوت العطرية

أما الخطوة الثانية باستخدام الزيوت العطرية مباشرة على فروة الرأس، من خلال اختيار مجموعة من الزيوت، وهي 50 مل من زيت جوز الهند، 2 إلى 3 قطرات من زيت شجرة الشاي الأساسي، 2 إلى 3 قطرات من زيت الإيلنج الأساسي، 50 مل من خل التفاح، وخلطهم جيدًا حتى يصبح نسيج واحد، ثم توزيعها على فروة الرأس، وارتداء قبعة للشعر والانتظار مدة 20 دقيقة، وغسله بالشامبو.

تمشيط الشعر باستخدام مشط ذو أسنان دقيقة

وتأتي الخطوة الثالثة بتمشيط الشعر، من خلال مشط ذو أسنان دقيقة، بعد غسيله جيدً بالشامبو.

غسل الملابس جيدًا بالماء الساخن

يجب غسيل جميع الأشياء التي كانت على إتصال بفروة الرأس المصابة، مثل ملاءات السرير، البطانيات، الملابس، وأربطة الشعر، وغير ذلك، بالماء الساخن عند درجة حرارة أكثر 60 درجة مئوية، للتخلص من القمل تمامًا.

تكرار جميع الخطوات بعد 9 أيام

أما عن الخطوة الخامسة هي المواظبة، أي تكرار الخطوات السابقة كل 9 أيام، وذلك لأن القمل يمتلك دورة حياة مدتها 9 أيام.