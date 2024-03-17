موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024.. «سابع أيام شهر رمضان»

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد سابع أيام شهر رمضان الكريم، موضحة أنه سيكون الساعة 6:06 مساء، بينما يكون موعد أذان العشاء الساعة 7:24 مساء، وبعدها بدقائق موعد صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية الأحد 17-3-2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان، فإن عدد ساعات الصيام في سابع أيام شهر رمضان تبلغ 13:50 ساعة، حيث زادت بمقدار 12 دقيقة عن أول أيام الشهر الكريم، ومن المفترض أن تزاد ساعات الصيام طوال الشهر حتى آخر أيامه.

موعد صلاة المغرب اليوم في المنوفية

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، إعطاء تعليمات لمديري الإدارات وجميع الأئمة لتنظيف المساجد والاهتمام بصيانة الأعطال استعدادا لاستقبال المصلين طوال شهر رمضان المبارك، مشيرا أن يتابع يوميا مدى توافر التزام الأئمة بتلك التعليمات من بداية صلاة الفجر وحتى صلاة العشاء.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024

ووفقا للإمساكية فإن مواعيد الصلاة في المنوفية اليوم الأحد 17-3-2024 كما يلي:

- موعد أذان الظهر اليوم : 12:04 صباحًا.

- موعد أذان العصر اليوم : 3:30 مساءً.

- موعد أذان العشاء اليوم : 7:23 مساءً.

- موعد صلاة التراويح: تبدأ بعد انتهاء صلاة العشاء مباشرة.

- موعد السحور: يبدأ في تمام الساعة 2:16 صباحًا.

- موعد الإمساك: في تمام الساعة 4:16 صباحًا.

- موعد الشروق: 6:04 صباحًا.