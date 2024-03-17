مع تصاعد الأحداث في الحلقات السابقة، يحرص عدد كبير من محبي المسلسل على معرفة موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 على قناة dmc اليوم، في ظل تفاعل الجمهور مع الأحداث، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم احلقة 7 على قناة dmc اليوم

وحول موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7 على قناة dmc اليوميأتي، يكون العرض الأولي في الساعة 10:45 مساء، ولمن لم يتمكن من مشاهدة المسلسل في موعده تكون الإعادة 10:15 صباح اليوم التالي على نفس القناة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.