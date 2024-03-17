ملخص الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم.. النبوي يطلب التصويت لبيع المنزل

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم، من بطولة خالد النبوي، والذي ينافس في سباق شهر رمضان 2024.

ملخص الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء ضمن ملخص الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم، اجتماع عاجل في إمبراطورية م، والتصويت على بيع المنزل، حيث جاء عرض خيالي لـ مختار أن يبع منزله مقابل 90 مليون جنيه.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان.

والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.