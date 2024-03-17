مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7.. هل تقبل عائلة خالد النبوي دعوة العشاء؟

تشهد أحداث الحلقة 7 من مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، العديد من التفاصيل والأحداث المشوقة، بعد تبدال الإعجاب بين خالد النبوي وحلا شيحا.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7

وقبل عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7، اليوم، قررت حلا شيحا، في الحلقة السابقة، دعوة الفنان خالد النبوي وعائلته على العشاء من أجل تقليل المسافات، ومحاولة الاقتراب من بعضهما البعض، فهل تقبل أسرة خالد النبوي دعوتها؟.

ورفض خالد النبوي بيع منزله مقابل 90 مليون جنيه، والأمر ذاته مع الفنانة حلا شيحا، فقد رفضت بيع منزلها.

أبطال فيلم إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.