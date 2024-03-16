ساعات قليلة تفصلنا عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 على قناة dmc اليوم، في ظل تفاعل الجمهور مع بداية قصة الحب التي جمعت بين خالد النبوي وحلا شيحا.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 6 على قناة dmc اليوم

موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الساعة 10:45 مساء، والمسلسل يدور في إطار تشويقي اجتماعي، ولمن لم يتمكن من مشاهدة المسلسل في موعده تأتي الإعادة 10:15 صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك في بطولة العمل بجانب خالد النبوي، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.