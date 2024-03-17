تتواصل الحلقات اليومية من مسلسل محارب للفنان الذي يضم نخبة كبيرة من الفنانين والنجوم، حيث كشفت أحداث حلقة أمس،عن الوجه الآخر لـ جيهان زوجة العزازي التي تجسد دورها الفنانة نرمين الفقي، حيث اتضّح أنّها تتلاعب هي والمحامي حسام «أحمد زاهر» في الحسابات المالية لشركة زوجها «ماجد المصري»، وتحصل على كثير من الأموال هي وحسام، الذي يتولى إدارة الشؤون القانونية في مجموعة شركات «العزازي».

وشهدت أحداث الحلقة مفاجأة لـ«جيهان»، بعد أن قرر زوجها تعيين مسؤول قانوني جديد للشركات، وهو «وصفي» الذي يجسّد دوره الفنان تامر عبد المنعم، وتبدأ «جيهان» و«حسام» التخطيط لإبعاد وصفي بكل الطرق عن شركات العزازي حتى لا يكتشف ما يحدث في الشركة، وهو ما سيتضح أكثر الليلة مع موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل محارب على قناة cbc.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي

كما شهدت أحداث الحلقة، تأكيد «حسام» لـ«جيهان» أنّه إذا لم يتم القبض على «عزيز» الذي يجسّد دوره حسن الرداد ويتنازل عن قضية قتل والدته، فالسجن المؤبد سيكون مصير ابنها «رامي»، لذا يستمر حسام مع موعد عرض الحلقة7 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي في البحث عن «عزيز».

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل محارب

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل محارب يوميا سي بي سي، يأتي العرض الأول الساعة 9 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 3:45 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحا.