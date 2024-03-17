مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 7

أحداث مهمة شهدتها الحلقة السادسة من مسلسل محارب، حيث قام إبراهيم شقيق محارب بمقابلة المحامي حسام للتنازل عن حق والدته مقابل 10 ملايين جنيه، وهو ما يغير مسار القضية تماما، لذا نستعرض مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة السابعة، لمعرفة هل يغير إبراهيم رأيه.

مواعيد عرض مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب الحلقة 7 بطولة حسن الرداد على قناة CBC في تمام الساعة 9:00 مساءً والإعادة الأولى 5:15 فجرًا والإعادة الثانية 3:45 عصرًا.

ويعرض على CBC دراما في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 1:30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

قصة مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر «حسام» مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.