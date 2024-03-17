مسلسل محارب الحلقة السادسة لحسن الرداد.. هل تنكشف مؤامرة حسام وجيهان؟

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة السادسة لحسن الرداد، بينها تغير مجرى قضية دهس والدة حسن الرداد «محارب» على يد رامي عزازي أحد كبار رجال الأعمال، وذلك بعد أنّ طلب إبراهيم شقيق محارب، تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه، وهو ما رفضه محارب كونه يرغب في أخذ حقه بالقانون.

مسلسل محارب الحلقة السادسة لحسن الرداد

وضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة السادسة، يداهم رئيس المباحث، المستشفي الذي تُعالج فيه خطيبة محارب، وينصح المصدي «محمود الليثي» صديق محارب، بأن يخبره بتسليم نفسه لكثرة القضايا التي تلاحقه، ويهمس له بأنه يريد مصلحته، كونه يعلم أنّ محارب لم يرتكب هذه الجرائم وأنها ملفقة، وكل ما يعرفه عنه أنه شاب مكافح يسعى لتوفير رزقه ولقمة العيش لأهله.

مؤامرة بين حسام الجيوشي وجيهان

وتلتقي جيهان زوجة العزازي «نرمين الفقي» المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر»، لتخبره بخطورة تولي المحامي وصفي النجار «تامر عبدالمنعم»، إدارة مجموعة شركات العزازي قانونيًا، ففي هذه الحالة سينكشف سرهم، ليخبرها حسام بأنهم سحبوا مبلغًا تجاوز الـ100 مليون جنيه دون علم العزازي فضلاً عن مناقصات الفلل والأراضي.

وفي مسلسل محارب، يرى العزازي «ماجد المصري»، أنّ إسناد إدارة المجموعة للمحامي وصفي بدلًا من حسام، أمرًا مهمًا للحفاظ على سمعته في البورصة ولكسب الانتخابات، إذ وعده أنّ يأتي له ببراءة نجله رامي، وهو ما يثير قلقل زوجته جيهان، إذ يعلم عنها وصفي كل شيء حتى اسمها الأصلي «جملات عبد التواب» ويعرف جرائمها بالاشتراك مع حسام.