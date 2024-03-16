ملخص الحلقة 6 مسلسل محارب لحسن الرداد.. هل يحصل رامي على البراءة؟

أحداث مثيرة شهدها ملخص الحلقة 6 مسلسل محارب لحسن الراد، حيث التقت جيهان زوجة العزازي «نرمين الفقي» المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» لتخبره بخطورة تولي المحامي وصفي النجار «تامر عبد المنعم» إدارة مجموعة شركات العزازي قانونيا، حتى لا ينكشف سرها هي والمحامي والعمولات التي يتحصلون عليها بدون علم زوجها العزازي صاحب المجموعة.

ملخص الحلقة السادسة مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة السادسة مسلسل محارب لحسن الرداد، يخبرها حسام بأنهم سحبوا مبلغ قدره 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مناقصات الفلل والأراضي التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني، وأوضح لها أن عدم تنازل محارب عن القضية يؤدئ إلى الحكم على رامي ابنها، لتخبره بأنها سوف تدفع أي مبلغ مقابل خروج ابنها من السجن، وتؤكد له أن وصفي إذا تمكن من إدارة المجموعة سوف يكون مصيرهما السجن.

هل تتنازل عائلة محارب عن حق الأم؟

توجه إبراهيم شقيق محارب للمحامي حسام للتنازل عن قضية والده طمعا في الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه، لكن المحامي لا ينوى دفع هذا المبلغ وإنما هي شائعة نشرها لإغراء إبراهيم للإيقاع بمحارب والتنازل عن القضية، وحينها سوف يدفع أقل من الدية المشروعة، حيث تعرضت لحادث دهس على يد رامي نجل رجل الأعمال عزازي.

ويوكل العزازي «ماجد المصري» إدارة المجموعة للمحامي وصفي النجار بدلا من حسام، حيث وعده أن يأتي له ببراءة نجله رامي، وهو ما يثير قلق زوجته جيهان حيث يعلم عنها وصفي كل شي حتى اسمها القديم الأصلي «جملات عبد التواب» ويعرف جرائمها بالمشاركة مع حسام.