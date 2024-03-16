مسلسل محارب الحلقة 6 بطولة حسن الرداد.. وصفي يكشف فضائح جملات عبد التواب

شهد مسلسل محارب الحلقة 6 لحسن الرداد أحداثا مثيرة، إذ يتسلل محارب «حسن الرداد» إلى المستشفى لزيارة إنجي «ناهد السباعي» ليطمئن عليها بعد أن ألقت بنفسها من أعلى منزلهم، ليخبرها بأن حياته أصبحت على كف عفريت، بعد القضايا المتهم في ظلما بسبب مطالبته بحق والداته التي تم دهسها على يد رامي العزازي، لذا يطلب منها أن تتركه، إلا أنها لم تقبل طلبه وتخبره بأنها ستنتظره مهما طال الأمر.

مسلسل محارب الحلقة 6

وفي نفس أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 يداهم رئيس المباحث المكلف بمتابعة القضية المستشفى ويتمكن محارب من الهروب، وينصح الضابط صديق محارب «محمود الليثي» بأن يخبر محارب بأنه من الأفضل له أن يسلم نفسه لكثرة القضايا التي تلاحقه، ويخبره بأنه يريد مصلحته حيث يعلم أن محارب لم يرتكب كل هذه الجرائم وأنها ملفقة، وكل ما يعرفه عنه أن شاب مكافح يسعى على رزقه.

وصفي النجار يكشف فضائح جمالات عبد التواب

وعلى صعيد آخر من مسلسل محارب تلتقى جيهان زوجة العزازي «نرمين الفقي» المحامي حسا الجيوشي «أحمد زاهر» لتخبره بخطورة تولي المحامي وصفي النجار «تامر عبدالمنعم» إدارة المجموعة قانونيا، ففي هذه الحالة سوف ينكشف سرهم والعمولات التي يتحصلون عليها بعلم العزازي، ليخبرها حسام بأنهم سحبوا مبلغ تجاوز الـ100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الفلل والأراضي.

وأخبرها حسام بأن عدم تنازل محارب عن القضية يؤدي إلى طول مدة التقاضي والحكم على رامي ابنها، لتخبره بأنها مستعد لدفع أي مبلغ مقابل خروج ابنها من السجن «المهم يخرج منها لو حتى دفعت فلوس الدنيا»، وتؤكد له أن وصفي إذا تمكن من إدارة المجموعة سوف يكون مصيرهم السجن.

ويوكل العزازي «ماجد المصري»، إدارة المجموعة للمحامي وصفي بدلا من حسام حيث وعده أن يأتي له ببراءة نجله رامي، وهو ما يثير قلقل زوجته جيهان حيث يعلم عنها وصفي كل شيء حتى اسمها القديم الأصلي «جملات عبد التواب» ويعرف جرائمها بالمشاركة مع حسام.